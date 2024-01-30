Kritik rapor yayımlandı

Yayımlanan raporda 2024 yılında küresel ticari iflasların art arda üçüncü kez artış göstereceğine dikkat çekildi.

İflaslarda 2022'deki yüzde 1’lik küçük bir toparlanma ve 2023'teki yüzde 7’lik hızlanma sonrası, bu yıl yüzde 8 oranında artış öngörülüyor.

Allianz Risk Barometresi risk anketi, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, Allianz müşterileri, brokerler ve sektörel ticaret kuruluşlar ile hazırlandı.

Hazırlanan Risk Anketine en çok yanıt, 1.340 katılımcı ve yüzde 44 katılım oranıyla, yıllık geliri 500 milyon dolardan fazla olan büyük ölçekli şirketlerden geldi.

RİSKLER ARASINDA İLK 3 SIRADA BUNLAR YER ALDI

2024 yılı için kuşku duyulan başlıca küresel ticari risklerin de sıralandığı raporda, ilk üçte sırasıyla siber saldırılar, ticari faaliyetlerde duraksama ve doğal afetler en büyük unsurlar olarak yer aldı.

Listede, iklim değişikliği yedinci sıradayken, nitelikli iş gücü eksikliği onuncu olarak son sırada yer aldı.

Dünyada ticari alacak sigortası lideri Allianz Trade’in, Risk Barometresi’nde bulunan iflas raporuna göre ise; iflaslar küresel çapta bu yıl yüzde 8 artacağı öngörülüyor.

Böylece 2022'deki yüzde 1’lik küçük bir toparlanma ve 2023'teki yüzde 7’lik hızlanma sonrası küresel ifyaslarda art arda üçünü kez artış gerçekleşmesi bekleniyor.

İflaslardaki artışın temel nedeni ise fiyatlandırma gücünün azalması ve küresel talebin zayıflaması sonrası şirketlerin gelirlerindeki artışta meydana gelen yavaşlama olarak söylenebilir.

Allianz Trade iflas raporunda yer alan verilere göre, gelirlerdeki bu yavaşlama, 2023’te geniş bir tabana yayılmış halde.

YALNIZCA BÜYÜK ŞİRKETLERE AİT

Yayımlanan raporda genel olarak, büyümenin daha uzun süre düşük kalacak olması sebebiyle çoğu şirketin nakit pozisyonlarını operasyonlar yoluyla artıramadığı aktarılıyor.

En kırılgan şirketler ve sektörlerin, konaklama, ulaştırma ve perakende sektörlerinin olduğunun yer aldığı raporda inşaat sektörünün de bu sektörlerin yolundan gittiği paylaşılıyor.

HER BEŞ ÜLKEDEN ÜÇÜ PANDEMİ ÖNCESİ İFLAS SEVİYELERİNE ULAŞACAK

2023'te iflaslarda yüzde 47 artış ile ABD, yüzde 36 ile Fransa, yüzde 59 ile Hollanda, yüzde 35 ile Japonya ve yüzde 41 ile Güney Kore olarak sıralandı.

Allianz Trade, küresel olarak her beş ülkeden üçünün 2024 yılı sonuna kadar pandemi öncesi ticari iflas seviyelerine ulaşmasını tahmin ediyor.