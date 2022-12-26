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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:25
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Kritik Sivasspor - Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de oynanacak 16. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

İşte Merkez hakem kurulu tarafından açıklanan 16. haftanın hakemleri; 

Ankaragücü - Ümraniyespor / Mustafa Kürşad Filiz
Başakşehir - Antalyaspor / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Hatayspor / Sarper Barış Saka
Alanyaspor - Kayserispor / Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor - Kasımpaşa / Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Trabzonspor / Ümit Öztürk
Sivasspor - Galatasaray / Erkan Özdamar
Giresunspor - Gaziantep FK / Zorbay Küçük
Beşiktaş - Adana Demirspor / Ali Şansalan

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