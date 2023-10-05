Kriz bademi de vurdu. Üretici bahçelerini söküyor

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Tarım Kredi Kooperatifi, yüzde 39,1 yükseliş yapmasına rağmen fiyatlar düşmeye devam ediyor. Çiftçilerin birçoğu oluşan bu fiyat istikrarsızlığından şikayetçi olduğu için bahçeleri söküyor. Artan enflasyon ve maliyetler üreticiye büyük zarar veriyor konuyla ilgili uzmanlar krizi dile getirmeye devam ediyor.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Bölge çiftçimiz, ülkemiz için üretim yapmaya çalışırken, açıklanan badem alım fiyatlarıyla üretimden vazgeçmemizi istercesine çiftçilerimizi mağdur ediyor. Son yıllarda açıklanan badem fiyatı istikrarsızlığı karşısında, badem üreticilerimizin çoğu bahçe sökümlerine başlamış durumda” dedi. Geçen yıl kilo kabuklu ve içi 300 gram çıkarsa gram başına 300x0,115= 34.5 TL olarak fiyat verildiğini belirten Turanlı, "Bu yıl ise 300x160=48 TL olarak yer aldı. Söz konusu fiyat revize edilerek 300 gram üstü 0,200 kuruş ve 300 gram da 0,180 kuruş olursa fiyat problemi çözülecektir" dedi.

Maliyetlerin yapılan zamdan daha çok olduğuna dikkat çeken uzamanlar fiyatlara zam yapılması gerektiğini savundu. Serbest piyasada badem fiyatları belli oldu.

Serbest Piyasada Badem Fiyat Ortalaması

Kabuklu Badem Çiğ 1 (Kg) 287,00 TL

Badem Kavrulmuş 1 (Kg) 349,90 TL.

Yerli Toz Badem 1 (Kg) 249,90 TL.