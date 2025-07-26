Kriz Galatasaray'a yaradı! Dünya bu transferi konuşacak

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da Muslera sonrası kaleci arayışı devam ediyor. Birçok isim ile ilgilenen Cimbom, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Resmen duyurdular! Victor Osimhen için flaş gelişme: Galatasaraylılar çılgına dönecek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

GALATASARAY DONNARUMMA İÇİN TEKLİF YAPTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan file bekçisi Donnarumma için ilk teklifini yaptı. Dünyaca ünlü kaleci, yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşmaya varamamıştı.

Ali Koç camiaya müjdeyi verdi! "Feyenoord maçında..."

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi