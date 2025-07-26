Kriz Galatasaray'a yaradı! Dünya bu transferi konuşacak

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Kriz Galatasaray'a yaradı! Dünya bu transferi konuşacak

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle anlaşamayan yıldız bir isim için harekete geçti ve ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da Muslera sonrası kaleci arayışı devam ediyor. Birçok isim ile ilgilenen Cimbom, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

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GALATASARAY DONNARUMMA İÇİN TEKLİF YAPTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan file bekçisi Donnarumma için ilk teklifini yaptı. Dünyaca ünlü kaleci, yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşmaya varamamıştı.

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