Nöroloji Uzmanı açıkladı. Kronik baş ağrılarına mucize tedavi

İHA’nın haberine göre; Nöroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, kronik migren hastalarına uygulanan botoks tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, dünya Sağlık Örgütü verilerine göre baş ağrısı en sık üçüncü, migren ise altıncı özürlülük nedeni olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kronik baş ağrıları kişinin günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemekte üretkenlik de azalmaya neden olmakta ve ciddi sosyal ve ekonomik yük oluşturmaktadır. Baş ağrısı atağı geçireceği korkusu hastalarda kaygı ve depresyon gibi ciddi psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir”

“BOTOKS UYGULAMASI TEDAVİ DE ETKİLİ VE GÜVENİLİR BİR YÖNTEM OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR”

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, “Şiddetli baş ağrıları kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilemekte, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilemektedir. Tedaviye yanıtsız baş ağrılarında ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmiş kronik migrenli hastalarda botulinum toksin (botoks) uygulaması tedavi de etkili ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, şiddetli baş ağrılarının bireyin günlük yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

“Şiddetli baş ağrıları kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilemekte, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca doğru tanı ve tedavi için harcanan giderler de kişiye ve topluma ekonomik bir yük getirmektedir. Ülkemizdeki yıllık migren sıklığı yüzde 16.4 ve migrene bağlı işgücü kaybı da yılda ortalama 5,6 gün olarak bulunmuştur. Tedaviye yanıtsız baş ağrılarında ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmiş kronik migrenli hastalarda botulinum toksin (botoks) uygulaması tedavi de etkili ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Botoks uygulaması konusunda uzman nöroloji hekimleri tarafından ilgili anatomik bölgelere yaklaşık 31 ayrı bölge enjeksiyonu olarak uygulanmaktadır”