Kronik yorgunluk en çok hangi yaşlarda görülüyor? Uzmanı açıkladı

Editör: Ali Öncü

İnsanların korkulu rüyası olan kronik yorgunlukla ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Yaren Hamarat, kronik yorgunluğun en hangi yaşlarda görülüğünü açıkladı.

“Kronik yorgunluk sendromu, en çok 20-45 yaş arasındaki kişilerde görülüyor” diyen Hamarat, kronik yorgunluk sendromuna kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlandığını da vurguladı.

Psikolog Hamarat şu bilgileri verdi:

“Bazı olumsuz faktörler kronik yorgunluk sendromu için tetikleyici olabilir. Bu faktörler arasında en etkili olan faktör çok yoğun çalışmaktır. Çok yoğun çalışan kişiler, kronik yorgunluk sendromuna daha çok yakalanırlar. Bu durum da kronik yorgunluk sendromunun en çok 20-45 yaş arasında görülmesinin tetikleyici olarak görülebilir çünkü insanlar en çok bu yaşlarda yoğun çalışma tempolarına sahip olurlar. Ayrıca stres de kronik yorgunluk sendromunun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan nedeni olabilir.”

KRONİK YORGUNLUK NEDİR?

Geçmek bilmeyen yorgunluğunuzun sebebi kansızlık da olabilir depresyon da... Yorgunluğunuza eşlik eden başka şikayetleriniz varsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin. Çünkü çoğu zaman üzerinde durulmayan yorgunluk, ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor.

Son yıllarda sürekli olarak karşımıza çıkan veya çevremizden de sıkça duyduğumuz yoğunluk şikayetleri bir hastalığın habercisi olabilir. Bazen kısa dinlenmeler sonrasında geçen, bazense uzun süre devam eden yorgunluğunuz “kronik yorgunluğa” dönmüş olabilir.

KRONİK YORGUNLUK BELİRTİLERİ NELERD?

Konsantrasyon bozukluğu

Unutkanlık

Kas ağrısı

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları

Dinlendirmeyen uyku bozuklukları

Enerji kaybı

Bulantı

Kendine, işine ve yaşama karşı negatif tutumlar, huzursuzluk

Depresif bir ruh hali

Günlük aktivitelerde gerileme

En ufak bir fiziksel veya mental egzersiz sonrası kırgınlık, kötüleşme

Uykudan yorgun kalkma

Hiperaktivite

Konuşma güçlükleri

Bilinçte bulanıklık

Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi

Yaygın kas ile eklem ağrıları şeklinde görülebilir.