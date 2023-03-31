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Kronik yorgunluk nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Pek çok neden bağlı olarak uzun süren halsizlik şikayetlerinin nedeni kronik yorgunluk olabilmektedir. Kişinin kronik yorgunluk rahatsızlığına yakalanıp yakalanmadığını öğrenmesi için öncelikle bir hekime başvurarak kronik yorgunluk teşhisi koyulması gerekmektedir. Peki, kronik yorgunluk nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:51
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Kronik yorgunluk nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Kronik yorgunluk nedir? Kronik yorgunluk neden olur?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Kronik yorgunluk son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz rahatsızlıklardan. Kronik yorgunluktan şüphelenen hastalar bir uzman doktora görünerek gerekli teşhisleri gerçekleştirmelidir. Peki, kronik yorgunluk nedir? Kronik yorgunluk neden olur?

Halsizlik, dönemin hastalıklarının başında yer almaktadır. İş ve eğitim hayatında görülen farklılık ve yoğunluğa bağlı olarak, halsizlik şikayetiyle çoğu kişi hastanelere başvurmaktadır.

Halsizliği tedavi için, belirli tedavi yöntemleri uygulanacak uzman hekimler tarafından iyileşme süreçleri oluşturulmaktadır. Her hastalığı oluşmasında bazı nedenler bulunmaktadır. Gerekli muayenelerin yapılması ile sebeplerin bulunması ve tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

HALSİZLİK İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Halsizlik şikayetinden olan kişilerin hastanelerdeki, İç Hastalıkları bölümünde yer alan Dahiliye doktorlarında yardım istenilmesi uygun olacaktır.

KRONİK YORGUNLUK NEDİR?

Kronik yorgunluk; kişilerin yeterli miktarda dinlenmesine rağmen sürekli olarak kendilerini yorgun hissetmeleri, iş verimliliklerinin düşmesi, isteksizlik ve sosyal hayattan uzaklaşma, mutsuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren psikolojik bir sorundur.

KRONİK YORGUNLUĞU NEDENLERİ NELER?

-İş hayatı ile ilgili stresin oluşması

-Depresyon ve ruhsal sorunlar

-Kolit gibi bağırsak hastalıklarının yaşanması

-Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları

-Romatizmal hastalıklar

-Anemi yani kansızlık hastalıklarına bağlı

-Vitamin eksikliğinin görülmesi

-Böbrek bezi hastalıklarının görülmesi

-Diyabet rahatsızlıklarının görülmesi

KRONİK YORGUNLUĞUN BELİRTİLERİ NELER?

-Kas ve eklem ağrılarının yaşanması

-Konuşmada görülen rahatsızlıklar

-Hiperaktivite

-Uykudan yorgun ve halsiz kalkma

-Günlük aktivitelerde gerilemenin görülmesi

-Mide bulanması

-Enerji kaybının görülmesi

-Yaygın olarak görülen uyku bozuklukları

-Depresif ruh hali

-Konsantrasyon bozukluğu

-Unutkanlıkların görülmesi

-Boğaz ağrısı

-Huzursuzluk

Kronik yorgunluğu tetikleyen başka rahatsızlıkları olabilme riskine karşın, erken müdahale ve uzman hekimlere başvurulması, başka hastalıkların büyümesine ve erken müdahale ile tedavi süreçlerin hızlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

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