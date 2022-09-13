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Arabalar ve telefonlar saniyeler içinde şarj olacak. Yeni teknolojiyi duyurdular

Kore'deki Temel Bilimler Enstitüsü ve İtalya'daki Insubria Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, 10 saatte şarj olan elektrikli arabaların şarj sürelerini 90 saniyeye kadar indirebileceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:16
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 14:18
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Kuantum piller sayesinde arabalar ve telefonlar saniyeler içinde şarj olacak. Bilim insanları yeni teknolojiyi duyurdular

Arabalar ve telefonlar saniyeler içinde şarj olacak. Yeni teknolojiyi duyurdular
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Bilim insanları, enerji depolamada devrim yapma potansiyeline sahip olabilecek yeni bir tür pil şarj teknolojisi üretme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Yeni teknoloji, şarj sürelerini rekor seviyede düşürebilecek.

Kuantum piller, yeni nesil kuantum bilgisayarların çalışmasını mümkün kılan kuantum mekaniğinin aynı özelliklerinden yararlanıyor ancak bilgisayarların işlem gücünü büyük ölçüde artırmak yerine ürünlerin anında şarj edilmesini de sağlayabilecek.

Kore'deki Temel Bilimler Enstitüsü ve İtalya'daki Insubria Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, mikromaser olarak bilinen bir kuantum mekanik sistemi kullanarak bu teknolojiyi gerçekleştirme yolunda atılım yaptı.

Kuantum piller, bir kübit akışı aracılığıyla yüklenen enerjiyi depolamak için bir elektromanyetik alan kullanıyor ve aynı zamanda aşırı şarj riskine karşı koruma sağlıyor.

Araştırmacılar bir mikromaseri "mükemmel bir kuantum pil modeli" olarak tanımladılar ve şarj işleminin klasik şarjdan daha hızlı olduğunu başarılı bir şekilde gösterdiler.

ELEKTRİKLİ ARABALAR 90 SANİYEDE ŞARJ OLABİLİR

Güney Koreli araştırmacılar, kuantum pil teknolojisinin elektrikli arabaların evde şarj sürelerini 10 saatten sadece üç dakikaya indirebileceğini, süper şarj istasyonlarının ise bir aracı sadece 90 saniyede tamamen şarj edebileceğini hesapladılar.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışmada, bilim adamları, pilin boyutu büyüdükçe kuantum pilin şarj süresinin gerçekte nasıl azaldığını kaydetti.

Bunun nedeni, pil büyüdükçe parçacıkların daha fazla dolaşık hale gelmesiyle ilgili olan kuantum hızlanması olarak bilinen bir fenomen.

Bu, klasik pillerin yaptığı gibi bataryaları paralel olarak şarj etmek yerine toplu olarak şarj etmelerini sağlıyor.

Araştırmalar başarılı olursa, bilim insanları, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyi kullanma şeklimizi değiştiren yeni bir ultra verimli pil çağının geleceğini umduklarını belirttiler.

En son araştırma, 'Kuantum piller olarak Mikromasörler' başlıklı bir çalışmada detaylandırıldı.

Bilimsel dergi Quantum Science and Technology'de yayınlandı.

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