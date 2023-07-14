Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Kubilay Kanatsızkuş'un yeni takımı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig takımı Göztepe, 26 yaşındaki santrforu transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1997 doğumlu hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ç. Rizespor forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'un Süper Lig kariyerinde 104, TFF 1. Lig kariyerinde ise 62 maç bulunuyor. Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.”