Kübra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Kübra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kübra ne demek? Kübra isminin anlamı nedir?

KÜBRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kübra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- En büyük, çok büyük olan.

- Açık eflatun rengi.

KÜBRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Kübra ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Kübra ismini koymak caizdir.

KÜBRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Adı Kübra olan kişilerin sanatsal yetenekleri iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir.

Kübra isimli kişiler yapacakları işlerde son derece dikkatlidirler. Bu nedenle motivasyonları yüksek olur.