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  • Küçücük kamyonete onlarca kanepe yükledi. Bir de yolda kalınca vatandaşlara ittirdi

Küçücük kamyonete onlarca kanepe yükledi. Bir de yolda kalınca vatandaşlara ittirdi

Kilis’te bir kamyonetin kasasına 20 kanepe yükleyip, taşıdılar. Olay sırasında kamyonetin benzini bitince ilginç görüntüler ortaya çıktı. O anlar anbean kaydedildi. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:46
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Küçücük kamyonete onlarca kanepe yükledi

Küçücük kamyonete onlarca kanepe yükledi. Bir de yolda kalınca vatandaşlara ittirdi
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Kilis’te hayretlere düşüren bir olay yaşandı. Kamyonetin kasasında 20 kanepe taşıdılar.

Kilis’te, 20 kanepe taşıyan kamyonetin benzini bitince vatandaşlar kamyoneti iterek götürmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Kavşağında yabancı uyruklu kişinin kullandığı ve üzerinde 20 kanepenin bulunduğu aşırı yüklü kamyonetin benzini bitti.

Yol ortasında duran kamyoneti iterek, ana güzergahtan kaldırdılar. Kamyonetin aşırı yüklenmiş, yolda kalarak itilmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.


(Kaynak: İHA)

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Abbas
13.11.2022 15:24
Fukaralık yüzünden, bir taşla 5 kuş vurayım istiyor, taş kafasına düşüyor  
 
Kayserili
13.11.2022 14:54
Kayseride hırsızlık son 2 yıldır artışta binaların kömürlüklerine ve evlere girip hırsızlık yapılmakta  
 
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