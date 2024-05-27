Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü

Sevimli bebeğin patili dostunun dikkatini çektikten sonra attığı neşe dolu kahkahalar kalpleri eritti.

Küçük bir bebeğin, yanında yatan köpeğe verdiği sevimli tepki, sosyal medyada gündem oldu. Bebeğin patili dostunun dikkatini çektikten sonra attığı neşe dolu kahkahalar, izleyenlerin yüzünde büyük bir gülümseme oluşturdu.

Görüntülerde, bebeğin yanında yatan köpeğin dikkatini çekmeye çalıştığı ve kısa sürede başarılı olduğu görülüyor. Köpeğin doğrulara onun yüzünü koklaması üzerine huylanan bebeğin kahkahalarla gülmesi, izleyenleri de güldürdü. Bu neşeli anlar, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kişinin ilgisini çekti.

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