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Hatıralarını arıyor: Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu 

Hatay'da depremde evleri yıkılan Çayırcı ailesi, enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kalıntılar arasında gözyaşlarıyla hatıralarını aradı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:31
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'Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu'

Hatıralarını arıyor: Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu 
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Depremin yıktığı Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 6 Şubat'taki ilk depremde 1'inci katı çöken, öğle saatlerindeki 2'nci depremde ise tamamen yıkılan Birlik Apartmanı'nın 5'inci katında oturan Çayırlı ailesi, ilk depremin ardından binadan sağ çıktı.

Komşularını kaybeden ve o günden beri zorlu şartlarda yaşayan aile, binanın büyük kısmı kaldırılan enkazın kalıntıları arasında dakikalarca anılarını aradı. Komşularına ait eşyaları da bulunca özenle kenara ayıran aile, enkaz önünde ağladı.

'HERKES BİRİKİMİNİ ENKAZDA BIRAKTI'

Eşi ve 3 çocuğuyla, enkazda hatıralarını arayan Sabahat Çayırcı, komşularının fotoğraflarını bulduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Yıkıntılarda anılarını bulmaya çalıştıklarını söyleyen Çayırcı, "Eşyalarımıza denk gelemedik. Bulacağımız küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu. Büyük umutla gelmiştik ama elimiz boş kaldı. Canımız kurtuldu ama anılarımız, geçmişimiz gitti. Bazı komşularımın fotoğraflarını, eşyalarını bulduk. Herkes birikimini enkazda bıraktı. Boşlukta gibiyiz. Açıkçası olaya, yeni hayatımıza adaptasyon sağlayamadık. Acımızı yaşayacak duruma gelemedik. Hepimiz evlerimize, mahallemize aşıktık. Her şey geride kaldı" diye konuştu.

'ANILARIMIZI KURTARMAK İÇİN GEÇ KALDIK'

Sebahat Çaycı’nın eşi Muhammed Ali Çayırcı (45) ise ilk depremde bina tamamen çökmediğinden sağ kurtulduklarını anlatarak, "İkinci depremde ise binamızın büyük bir kısmı yıkılıp yan yattı. Birinci katta oturan komşularımız ise hayatını kaybetti. Onların cenazelerinin çıkmasını günlerce bekledik. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Biz bugün tamamen kaldırılacağını bilmiyorduk. Anılarımız kurtarmak için geç kaldık. Her şeyimiz gitti" dedi.

Çayırcı çiftinin en küçük çocuğu Fatih Çayırcı (13) ise en çok ablalarıyla olan çocukluk fotoğraflarının bulunduğu hard diski bulmak istediğini ama aramalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.(DHA)

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