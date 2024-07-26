Küçük bir mazgal tabiri için alınan yüksek güvenlik önlemi gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük bir mazgal tabiri için alınan yüksek güvenlik önlemi gündem oldu

Japonya’da yaşayan Ömer Kalkan, mazgal tamiri için alınan yüksek güvenlik önlemlerini anlattığı bir video paylaştı.

Japonya’da yaşayan Ömer Kalkan, mazgal tamiri sırasında alınan yüksek güvenlik önlemlerini anlattığı bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu video, Japonya’daki insanlara verilen değeri ve güvenlik standartlarının yüksekliğini gözler önüne serdi. Kalkan, videoda Japonya’da mazgal tamiri için alınan önlemleri ayrıntılı bir şekilde gösterdi. Tamir alanının dikkatlice işaretlendiğini, güvenlik bariyerlerinin kurulduğunu ve işçilerin koruyucu ekipmanlarla donatıldığını belirtti. Bu titiz güvenlik önlemlerinin insanların hayatına verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kalkan, bu tür uygulamaların her ülkede olması gerektiğini ifade etti.

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