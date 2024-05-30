Küçük çocuğun babasıyla birlikte hile yaptığı anlar güldürdü

Bir babanın ve kızının anneleriyle 'taş-kağıt-makas' oynarken yaptığı eğlenceli hile, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri kahkahalara boğdu. Videoda, küçük bir kız çocuğunun, annesinin cevabını babasına gizlice göstererek oyunu kazanmasına yardımcı olduğu görülüyor. Bu sevimli ve komik anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve birçok kişi tarafından beğeni topladı.

Oyun sırasında annesiyle karşı karşıya gelen baba, küçük kızının yardımıyla sürekli olarak doğru hamleleri yaparak kazanıyor. Annesinin dikkatinden kaçan bu küçük hile, izleyenleri hem güldürdü hem de kız çocuğunun babasına olan sevimli desteğini gözler önüne serdi.