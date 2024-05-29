Ukraynalı kadının Türk damak zevki hakkındaki şaşkınlığı gündem oldu

Türkiye'ye seyahat eden bir Ukraynalı turistin, Türklerin yeme alışkanlıkları hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Videoda, turistin "Türkiye’ye geldiğimde en şaşırdığım şey, insanların ekmek ile makarna, ekmek ile patates, pilav yiyorlar. Bu nasıl bir şey?" sözleri dikkat çekti. Türk mutfağının ekmekle olan yakın ilişkisini şaşkınlıkla karşılayan turistin yorumu, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Pek çok kullanıcı, Türk mutfağının bu özelliğini esprili bir şekilde yorumlarken, bazıları da kültürel farklılıkların yeme alışkanlıklarına yansımasını anlattı. Videonun kısa sürede viral olması, farklı kültürlerin birbirini tanıma ve anlama sürecine dair ilginç bir örnek oluşturdu.