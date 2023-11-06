Küçük çocuktan Gazze için büyük hareket

Şanlıurfa’da Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır çadırı kuruldu. Çadıra giden 12 yaşındaki hafız Ali Haydar Zeren, baba hediyesi bisikletini Gazzeli çocuklar için bağışladı.

KAYNAK: İHA
Küçük çocuktan Gazze için büyük hareket

Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı'nda Şanlıurfa’daki STK’lar tarafından açılan hayır çadırında, el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Hayır Çadırı'nda elde edilecek gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

KÜÇÜK HAFIZDAN BÜYÜK HAREKET


Yardım Çadırına giden 12 yaşındaki hafız Ali Haydar Zeren ise hafızlık okulunu kazandığı gün babası tarafından kendisine hediye edilen bisikletini Gazzeli çocuklar için bağışladı. Bisikletini yardım çadırı önünde, üzerine Gazze’ye yardım yazılı broşür ile 2 bin TL’den satışa sunan Zeren, herkesin Filistin halkına destek olmasını istedi.


BABAM BANA HEDİYE ALMIŞTI

Zeren, "Bu bisikletimi Gazze'deki çocuklar için satıyorum. Açık artırmadadır. 2 bin TL fiyat belirledim fakat daha fazla vermek isteyen de olursa bağış yapacağız Allah kabul etsin. Bu bisikleti ben hafızlık okulunu kazandığım zaman babam bana hediye olarak almıştı. Bana sürmek nasip olmadı. Kısmet Gazze'deki kardeşlerim içinmiş. 2 bin TL fiyat belirledik açık artırma ile satıyorum. İsteyen daha fazla da verebilir. Allah razı olsun" dedi.


GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİ İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Çadır sorumlusu Halil İbrahim Demircan da sabah saatlerinde bir çocuğun bisikletini getirip bağış yaptığını belirterek, "Allah kardeşimizden razı olsun. Ümmet bilincini oluşturmak için Gazze'ye destek ümmet çadırını kurduk. Hafız bir kardeşimiz bu sabah hayır çadırımıza bisikletini getirdi. Kardeşimiz hafızlık icazetini aldığı zaman babası tarafından kendisine bu bisiklet hediye edilmiş. O da bu hediyesini Gazze'deki kardeşleri için satışa çıkardı. Bu kardeşimizin bağışı için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Çadırımız Topçu Meydanı'nda 15 Kasım tarihine kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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