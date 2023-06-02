Küçük ilçenin fiyatı büyük arsası satışa çıkarıldı. AKP’li Başkan ‘satmadık’ dediği arsayı satışa çıkardı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan



AKP’li Dilovası Belediye Başkanlığı, Diliskelesi Belde Limanı depolama sahasında kalan arsayı, 305 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, satış kararına

tepki gösterdi. AKP’li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçen yıl yaptığı bir konuşmada arsa satmadıklarını, belediyeye arsa kazandırdıklarını söylemişti.

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanlığı, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, Diliskelesi’nde bulunan 127 bin metrekare büyüklüğündeki 587 ada 2 nolu parselin, Belediye mülkiyetindeki 15 bin 188 metrekarelik kısmını ihaleyle satışa çıkardı. Belediye söz konusu hissesi için, 305 milyon TL muhammen bedel belirledi. Satış ihalesi 14 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Söz konusu arazi Gebze-Orhangazi Otoyolu’nun, Osmangazi Köprüsü ile Diliskelesi birleşiminin batı kıyısında kalıyor. Satılacak olan arazinin ön tarafında ise Belde Limanı bulunuyor. Dilovası Belediyesi

imar planlarına göre arsa depolama sahasında kalıyor.

SATIŞA İYİ PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Arsanın satışa çıkarılması ile ilgili olarak bir sosyal medya üzerinden tepki gösteren İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, özetle şunları söyledi:



“Bu satışlara kimse karşı çıkmıyor. Niye sattın, neden sattın, satılan arsanın paraları nereye kullanıldı diye soran çok şükür yok. Belediye Başkanı Hamza Şayir'e bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Demirciler Mahallesi'nde belediyeye ait olan 74 dönümlük arsayı da bir an önce

satınız. Kazanılan parayı da çatır, çatır yiyiniz. Saygılarımla...”



AKP’Lİ BAŞKAN NE DEMİŞTİ NE YAPTI?



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçen yıl şubat ayında yaptığı değerlendirme konuşmasında, arsa satmadıklarını, belediyeye arsa kazandırdıklarını söylemişti. 36 bin seçmeni bulunan Dilovası

Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan, Başkan Şayir’in konuşmasının konuyla ilgili bölümü aynen şöyle:



“Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç arsa satmadığımız gibi belediyemize yeni arsalar da kazandırarak önemli bir yatırım yaptık. Belde Liman içinde 50 dönümlük alanla birlikte 120 milyon ve Bakanlıktan aldığımız 122 dönümlük küçük sanayi arsasının bedeli de yaklaşık 170 milyon olarak belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”