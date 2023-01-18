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Küçükçekmece’de ‘geri dönüşüm’ seferberliği

Vatandaşı dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmaya teşvik etmek için geri dönüşüm kumbaralarının sayısını ilçede bin 437’ye çıkaran İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, son üç yılda 75 bin ton atık toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:37
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Küçükçekmece’de ‘geri dönüşüm’ seferberliği

Küçükçekmece’de ‘geri dönüşüm’ seferberliği
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ANKA'da yer alan haberde, Geri dönüşüm çalışmalarına devam eden belediye, son üç yılda 71 bin 800 ton kağıt-plastik- metal, 2 bin 326 ton cam, 199 ton bitkisel atık yağ, 17 ton atık elektrikli ve elektronik, 15 ton pil, 2 ton ilaç ve 293 ton tekstil malzemesini toplayarak geri dönüştürdü.

Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda belediyelerin kilit aktör haline geldiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi:

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ KURDUK”
“Çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve çok daha temiz, yeşil bir hayat sürecekleri inancıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün çöp dediğimiz hammaddelerin kent ekonomileri için nasıl bir getirisi olduğunun ve iyi bir geri dönüşüm organizasyonunun kentler için nasıl bir yatırım olacağının daha çok farkındayız. Bunun sürekliliğinin toplumsal bir çabayla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Artık çöpü yere atmamak veya attığını geri dönüştürmenin yeterli olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Büyük bir iklim krizi dünyayı tehdit etmeye başladı ve bu etki artık çok daha görünür hale geldi. Bu doğrultuda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız faaliyetlerle iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerimizi hızlandıracak ve çözüm noktasında adımlarımızı hızlı bir şekilde atabileceğiz.”

AMBALAJ ATIĞI KUMBARA SAYISI ARTIRILIYOR
Küçükçekmece Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çatısı altında yürüttüğü sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini Haziran 2022’den bu yana İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor. Son üç yılda ambalaj atığı kumbara sayısını 796’ya çıkartan belediye, 260 cam, 366 giysi ve 15 mobil atık getirme merkezi ile atık toplama faaliyetlerine hız verdi. Kentin farklı noktalarındaki kumbaraların sayısı ise yurttaştan gelen talepler doğrultusunda artırılıyor. Atık toplama altyapısını geliştirmek için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni de Atakent Mahallesi’nde hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, Atık Getirme Merkezi’ne, evlerden çıkabilecek organik çöpler dışında ambalaj atıkları (kağıt, plastik, cam, metal), ahşap atıklar, atık lastikler, elektronik atıklar, piller, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar gibi 14 farklı tür atık kabul ediyor.

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