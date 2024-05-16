Ağaçta asılı kalan karga öldü

Kars Benli Ahmet İstasyonu’nda, çam ağaçlarından birinde asılı kalan bir karga, görenleri şaşkına çevirdi. Ağaçta baş aşağı sallanan karganın telef olduğu anlaşıldı. İddialara göre, karganın ayaklarına dolanan güvenlik şeridi, trajik ölümüne sebep oldu.

Olay, hayvan otlatan vatandaşlar tarafından fark edildi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ağaçta ayaklarından asılı olarak telef olan karga net bir şekilde görülüyor. Güvenlik şeridinin, bölgedeki güvenlik önlemleri için çekildiği ancak karganın bu şeride dolanarak asılı kaldığı ileri sürülüyor. Vatandaşlar, bu üzücü durumu yetkililere bildirerek daha dikkatli ve özenli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ettiler.