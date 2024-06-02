Çöken binadan kurtarılan 9 kişiden 7'si yabancı. Ali Yerlikaya açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çöken binadan kurtarılan 9 kişiden 7'si yabancı. Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Küçükçekmece 3 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde yaptığı açıklamada çöken binadan kurtarılan 8 kişiden 7'sinin yabancı olduğunu, ölen kişinin de Türkmenistan uyruklu olduğunu açıkladı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın bir anda çökmesinin ardından bina içerisindeki 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Sonraki zamanlarda 1 kişi kendi imkanları ile enkaz altından çıkmıştı.

Binadaki 9 kişiden 1’i hayatını kaybetti. Ölen kişinin Türkmenistanlı olduğu, olay yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın çökmesi sonucunda vatandaşlar enkaz altında kaldı. Çöken binada enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Bina çökerken park halinde duran araçların üzerine yıkıldı ve o esnada yoldan geçmekte olan belediye otobüsünde de hasar oluşmasına sebep oldu. Bir kişi, binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, enkaz altındaki diğer kişiler; olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İSTANBUL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, binanın çökmesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çöken binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını ifade eden Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini aktardı.

Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." ifadelerini kaydetti.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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