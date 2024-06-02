Son dakika… Küçükçekmece’de bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Son dakika… Küçükçekmece’de bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece’de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binanın enkazında kalan vatandaşların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri enkazın içine girmeye çalışırken polis ekiplerinin ise çevrede güvenlik önlemi aldığı iletildi. Ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Valiliği, konu hakkında yaptığı açıklamada, Küçükçekmece’de bulunan Kartaltepe Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çöktüğünü, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibinin sevk edildiğini kaydetti. Açıklamada, “2 Haziran Pazar günü saat 08.40 sıralarında Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin yaralı olarak enkazdan kurtarıldığı belirtildi.

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