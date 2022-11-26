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  • Kuleli Askeri Lisesi bakın nereye tahsis edildi. Besbelli Araplara doğru uygun adım yola çıktı

Kuleli Askeri Lisesi bakın nereye tahsis edildi. Besbelli Araplara doğru uygun adım yola çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olarak yeniden faaliyete geçen Kuleli Askerli Lisesi binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:48
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Kuleli Askeri Lisesi bakın nereye tahsis edildi. Savunma Bakanı Hulusi Akar askeri öğrencilerimiz eğitim görüyor demişti

Kuleli Askeri Lisesi bakın nereye tahsis edildi. Besbelli Araplara doğru uygun adım yola çıktı
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi binası yeniden faaliyete geçtiği açıklansa da tarihi yapıya ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

BAKAN AKAR BİNA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN KULLANIMINDA DEMİŞTİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, binanın Arap sermayesine satıldığına ve satılacağına yönelik iddialar sosyal medyada defalarca gündem oldu. Tartışmaların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir” diye açıklama yapmıştı.

Geçen günlerde ise lise binasında Milli Savunma Üniversitesi'nin yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin eğitime başladığı açıklandı.

CİMER YANITINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞARET EDİLDİ

Ancak, BirGün’ün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Kuleli Askeri Lisesi binasına ilişkin sorduğu soruya dikkatleri çeken bir yanıt verildi. BirGün 16 Ağustos tarihinde CİMER’e “Kuleli Askeri Lisesinin akıbet nedir? Bina ne amaçla kullanılmaktadır ve bundan sonra ne amaçla kullanılması planlanmaktadır?” sorularını yöneltti.

Millî Savunma Bakanlığı’na Bağlı Lojistik Genel Müdürlüğü’nün 17 Kasım’da verdiği yanıtta ise “İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Kuleli Askeri Lisesinin akıbeti, ne amaçla kullanıldığı, bundan sonra ne amaçla kullanılmasının planlandığı hususunda İlgi başvuru ile bilgi istenmiştir. Tarihi Kuleli Askeri Lisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi’nin sitesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kuleli Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir.”

Kuleli Yerleşkesi’nde 10 Ekim’de düzenlenen açılış, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun katılımıyla yapıldı. Açılış, Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sitesinden de duyuruldu. Bu arada Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı resmi sayfasında da Kuleli Yerleşkesi Komutanlığı’nın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ye kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Kuleli’deki Askeri Lise binası, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından (1826) sonra II. Mahmut tarafından yaptırılmıştı. O tarihten bugüne bina çeşitli tadilatlar, yangınlar görmüş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kadar askeri lise olarak hizmet vermişti. Tarihi binada, İlker Başbuğ’dan Işık Koşaner’e birçok genelkurmay başkanı yetişmişti.

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Salim
26.11.2022 12:11
Kontrollu darbe kalkılması diyenlere cevap kıyak çekenler nimetlerinden faydalanmak bu olsa gerek biraz omurgalı olun nereye kadar yarın sizlerde satışın içinde kalırsınız  
 
İsmail KARANFİL
26.11.2022 11:22
Halkının belli bir yüzdesinin parayla mankurtlaştırıldığı bir ülkede ulus bilincinin tekrar çocuklarımızın iliklerine kadar işlememiz gerekiyor.  
 
Ahmet Terzi
26.11.2022 11:11
15 temmuz da kapatılması hataydı zaten kapatmadıkları ne kaldı ki Her şey rant için  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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