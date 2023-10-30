Kulislerde bomba iddia. Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından CHP’li belediyeden milyar dolarlık kurultay hamlesi

ODA TV'nin haberine göre; Toplantının gündeminde, eski belediye başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kendi vakfına geçirdiği iddia edilen taşınmazlarla ilgili davada “uzlaşma” yetkisi verilmesi var. Bu hamle, CHP Genel Merkezi’ni sarsacak ve Türkiye gündemini uzun süre meşgul edecek.

Sarıgül’ün Vakfına 1 Milyar Dolarlık Taşınmaz

Mustafa Sarıgül, DSP’den Şişli belediye başkanı seçildikten sonra, belediyeye ait çok değerli bazı mülkleri, başında olduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu Vakfı üzerine geçirdiği öne sürüldü. Bugünkü değeri 1 milyar dolar olduğu tahmin edilen taşınmazların ücretsiz tahsis edilmesine CHP muhalefet etse de, karar belediye meclisinden geçti.

Hayri İnönü Davayı Açtı

Sarıgül’ün ardından 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Şişli belediye başkanlığına gelen Hayri İnönü, ilk iş olarak söz konusu binaların devrini yargıya taşıdı. İstanbul İdare Mahkemesi, İnönü’nün açtığı davada meclis kararını iptal etti. Ancak bu karar yeterli olmadı ve tapu kaydının iptali için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeni bir dava açıldı.

Sarıgül ve İnönü Arasında Gerginlik

Bu dava sürecinde Hayri İnönü ile Mustafa Sarıgül arasında gerginlik yaşandı. İnönü’nün Sarıgül tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Ayrıca Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün, belediye meclis oturumunda İnönü’ye küfür ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Muammer Keskin Uzlaşma Peşinde

31 Mart 2019 yerel seçiminde CHP’den Şişli belediye başkanlığına seçilen Muammer Keskin de, Hayri İnönü’nün devam ettirdiği davayı sürdürdü. Hatta seçim kampanyasında mülkleri yeniden Şişli halkına iade edeceğine söz verdi. Ancak sürpriz bir şekilde, Keskin geçtiğimiz perşembe günü belediye meclis üyelerine bir yazı göndererek olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü Toplantının Gündemi: Uzlaşma

Oysa sadece birkaç gün sonra 6 Kasım’da ilçe belediyesinin olağan meclis toplantısı vardı. Keskin’in aceleyle olağanüstü toplantı talep etmesi kuşku uyandırdı. Toplantının tek konusu da, Sarıgül’ün kendi vakfına bedelsiz verdiği öne sürülen, değeri 1 milyar doları bulan 9 taşınmazla ilgili süreçte, Keskin’e “uzlaşma” yetkisi verilip verilmeyeceği.

CHP Kurultayı’na Gözdağı mı?

Bu hamle, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 38. CHP Olağan Kurultayı ile ilişkilendirildi. Bazı iddialara göre, Keskin, Sarıgül’ün CHP Genel Merkezi’ne gözdağı vermek için böyle bir adım attı. Sarıgül’ün kurultayda genel başkan adayı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Kurultay’da Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi halinde Mustafa Sarıgül ile CHP’nin yollarının ayrılması büyük bir olasılık olarak görülüyor.

Hal böyleyken ve kurultaydan sadece 1 gün sonra Şişli Belediye Meclisi’nin olağan toplantısı varken 31 Ekim tarihinde olağanüstü toplantı ve uzlaşı talep eden Muammer Keskin’in bu kritik talebi merak konusu oldu.

Kulislerde Keskin’in talimatı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığına dair iddialar da var.

Söz konusu taşınmazlar neler?

İddiaya göre Sarıgül, 2012 ve 2013 yıllarında aralarında eski Şişli Belediyesi Hizmet Binası’nın da yer aldığı, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare, toplam değeri ise 500 milyon dolar olan 1 taşınmazı bedelsiz; yine değeri 500 milyon doları bulan 8 taşınmazı ise 30 yıl süreyle 1 TL karşılığında kendi vakfına intifa ettirdi.