Kurultaya günler kala CHP İstanbul’dan Özgür Özel’e destek: Delegelerimiz açık ve net şekilde değişimi tarif etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti, bu akşam Ankara’da CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bir araya geldi.

4-5 Kasım’da düzenlenecek olan CHP 38’inci Olağan Kurultayı öncesi görüşen ikili görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e, kendisine eşlik eden milletvekillerimize, parti meclisi üyelerimize ve ilçe başkanlarımıza Ankara'mıza, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Kendileri bugün bizi seçim ofisimizde ziyaret ederek biraz önce İstanbul'un kendi kongresi ve kurultay sürecine yönelik olarak takip ettikleri demokratik adımları tüm aşamalarıyla ifade ettiler. İstanbul şüphesiz Türkiye'nin dünya tarafından tanınan bir metropolü. İstanbul'da tüm Türkiye'deki illerden vatandaşlarımız yaşıyor. İstanbul Türkiye'yi yansıtan, Türkiye'yi temsil eden, son derece önemli bir il. İstanbul'da Sayın Başkan tarafından İstanbul il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz tarafından son derece hassas bir süreç takip edildi. İstanbul il kongresinden bugüne kadar geçen süreçte örgütün, ilçelerin sesine kulak veren, mümkün olduğu kadar fazla iletişim içinde olunan, istişare yapılan süreci kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden ama kurultay sürecine en doğru katkıyı verecek şekilde işleten başta il Sayın Özgür Çelik'e, tüm yöneticilerimize, tüm ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

"KURULTAYA KAÇ İL BAŞKANIYLA GİRERSEK GİRELİM 81 İL BAŞKANIMLA ÇIKACAĞIM"

Bugün 196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. Sayın Başkan'ın temennisini paylaşarak sözlerimi tamamlamak isterim. 4 ve 5'inde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir kurultay yapacağız. Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız. Kaç il başkanıyla birlikte salona girersek girelim. Ben 81 il başkanımla birlikte salondan çıkacağım ve 6 Kasım'dan itibaren hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce yerel seçimlerde sonra da büyük bir dönüşüm ve büyük bir umut dalgasıyla birlikte yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapma umudunu hep birlikte büyüteceğiz. Ben İstanbul'a, il başkanımıza ve cumartesi günü cumhuriyetin ikinci yüzyılında partiye yönetecek genel başkan ve kadrolarına görev vermek üzere Ankara'ya gelecek olan tüm delegelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kaybedenin olmadığı bir kongre yapacağız ve kurultaydan güçlenerek birleşerek ve hep birlikte büyük bir umutla ayrılacağız."

Kurultay'daki milletvekili dengesi hakkında gelen soruya Özel, şöyle cevap verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda biz kurultayın ertesi günü bir birlik ve bütünlük halinde devam edebilmek için üst düzey bir hassasiyet gösteriyoruz. Grupta da hem sayın genel başkanımızı hem bizi destekleyen arkadaşlarımız var. Hem de bu arkadaşlarımız ne genel başkanımızı kırmak isterler, ne bizi kırmak isterler. Bir birlik ve bütünlük halindeyiz. Türkiye'de de bugün İstanbul'dan gelen haber gibi her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de umut yükseliyor. Değişime dair umut yükseliyor. Şunu görüyoruz; il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyorlar. Sokak değişim diyor, sokak umut istiyor. Partimiz bundan sonra kaybetmek istemiyor. Gelen her haber bu umudu güçlendirir nitelikte."

ÇELİK: YAPTIĞIMIZ TOPLANTILARDA İL YÖNETİMİMİZİN BİR DEĞİŞİM TALEBİ OLDUĞUNU GÖZLEMLEMİŞ OLDUK

İstanbul'daki 196 seçilmiş delegeden 185'inin Özel'i destekleyeceğini söyleyen İstanbul İl Başkanı Çelik de şöyle konuştu:

"İstanbul'da demokratik bir biçimde kongre süreci gerçekleştirdik. İstanbul kongresini kurultay tartışmalarından uzak tutarak bir süreç yürttük. Kullandığımız dil sürekli olarak kurultayla ilgili şuydu: İstanbul il kongresini gerçekleştirecektir, il kongresi gerçekleştikten sonra seçilen kurultay delegelerimizle süreci değerlendireceğiz. Sürekli bir iletişim halinde bir değerlendirme yapacağız ve kurultayda İstanbul iradesinin nasıl ortaya çıkacağını demokratik yöntemlerle belirleyeceğiz demiştik ve İstanbul kongresinden sonra seçilen 196 kurultay delegemizle 2 büyük toplantı yaptık. Bunlardan bir tanesi tanışma toplantısıydı, diğeri de değerlendirme toplantısıydı. İstanbul kurultay delegelerinin tamamıyla yaptığımız toplantıda açık kürsüyle yaptığımız toplantıda söz alan tüm kurultay delegelerimiz açık ve net bir biçimde değişimi tariflediler. Aynı zamanda kurultay delegesi olan ilçe başkanlarımızla çok çeşitli vesilelerle, sıklıkla bir araya geldik. Kurultay delegesi olan ilçe başkanlarımız değişimi tariflediler ve il yönetimimizle yaptığımız toplantılarda da bu konuyu gündeme getirdiğimizde il yönetimimizin de bir değişim talebi olduğunu gözlemlemiş olduk.

"BU İRADE SADECE 185 KURULTAY DELEGESİNİN DEĞİL, İSTANBUL HALKININ İRADESİDİR"

İstanbul toplumun beklentilerine karşı siyasi sorumluluğu üstlenmiştir. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir. Bu irade sadece İstanbul'un 185 kurultay delegesinin iradesi değildir, bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Biz sokakta, sahada, okulda, işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun sesidir, İstanbul umudun şehridir ve İstanbul partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle genel başkan adayımız Sayın Özgür Özel'in yanındadır. Cumhuriyet'imizin 100. yılında hep birlikte umudu daha fazla büyütmek için, daha çok çalışmak için bir kurultay gerçekleştireceğiz hafta sonu ve hafta sonu gerçekleştireceğimiz büyük kurultayımızın büyük bir nezaketle geçmesini, birlik beraberlik havasında geçmesini temenni ediyorum. Parti içi demokrasi şölenine dönüşecek kurultayımızın şimdiden ülkemize, partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."