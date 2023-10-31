Kılıçdaroğlu 'Erdoğan iktidarı devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş gör' dedi. Sosyal medya yıkıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu geçen hafta Filistin mitingi düzenleyen Erdoğan'a da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Miting yapıyor ya sen muhalefetsen miting yap" dedi.

Devamında Kılıçdaroğlu, “Ey erdoğan, iktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman” İfadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Kılıçdaroğlu’nun sözlerini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye benzetti.

Ahmet Nur Çebi de sürekli açıklamalarında, “Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz.” İfadelerini kullanıyor.

İşte sosyal medyada geln yorumlar:

Ahmet Nur Çebi başkanlığı bana devretsin bak nasıl yönetiyorum Beşiktaş’ı :)))

23 Nisan'ı bekle.

Sorun çözmek istiyorsan istifa et.

Bırak artık partiyi.

Yaşlandı artık. Ne dediğini bilmiyor. 55 yaşın üstüne siyaset yasaklansın.

sorun çözmek istiyorsan emekli ol git.

Sen kendi içindeki sorunları çöz ilk önce.

İlk başta ülkendeki sorunları çöz ondan sonra uluslararası çalışırsın.