Kulisleri sallayan iddia: Taliban’la gizli görüşme gerçekleşmiş

Reuters, 12 Mayıs'ta Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da Taliban'ın üst düzey ismi Ahundzade ile Katar Başbakanı Es-Sani'nin gizli bir şekilde görüştüğünü aktardı.

Kulisleri sallayan iddia: Taliban’la gizli görüşme gerçekleşmiş

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Es-Sani ile Taliban’ın lideri Hibetullah Ahundzade arasında Afganistan’da gizli bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar Taliban’ın liderinin Es-Sani’yi 12 Mayıs’ta ülkenin güneyindeki Kandahar kentinde ağırladığını da duyurdu.

Bu görüşmeyi, “Afganistan’ın dış dünyaya açılmak istemesine dair bir adım” olarak yorumlayan uluslararası medya kuruluşları, “Ahundzade ilk kez bir yabancı ülke lideriyle görüşecek” şeklinde yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu görüşmeden haberdar olduğu da belirtildi. İsmini açıklamayan kaynak, Katarlı bakanın, Ahundzade’ye, “kız çocuklarına eğitim yasağı ve kadınlara istihdam yasakları bitirilmeli” dediğini söyledi. 2022 yılının Mart ayında kız çocuklarına eğitimi yasaklayan Taliban, Aralık ayında da üniversite yasağı getirmişti. Taliban, müfredatta yapılacak değişikliklerden sonra eğitime başlanabileceğini duyurmuştu.

“GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ”

Afganistan’da gerçekleşen görüşme için, “Katar için diplomatik bir başarı” yorumu da yapıldı.

İsmini açıklamayan kaynak, “Görüşme çok pozitif bir atmosferde geçti. Ahundzade, uluslararası toplulukla diyalog kurmaya devam etmeye çok ilgi gösterdi” dedi.

Beyaz Saray, Katar ve Taliban konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Afganistan ile diplomatik bağı olmayan Katar’ın Kabil’deki büyükelçiliği halen açık.

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