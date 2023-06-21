Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da istihdam edilmek üzere personel alacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın İstanbul'da istihdam edilmek üzere 14 bahçıvan alımı gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Bakanlığımız İstanbul İlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 14 Bahçıvan pozisyonu için alım yapılacaktır." denildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda 02/07/2023-/16/07/2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.