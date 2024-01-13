Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Bakanlık bünyesinde, çeşitli alanlarda çalışacak personel ihtiyacı için, çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör pozisyonlarına 1629 kişi istihdam edilecek. İlgilenen adaylar, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında “Kariyer Kapısı” adresinden başvuru yapabilecekler.



Başvuru koşulları ve gerekli nitelikler, sözlü sınavın zamanı ve yeri gibi detaylar, Bakanlığın “www.ktb.gov.tr” web sitesinde yayınlanacak.