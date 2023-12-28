Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Kaynak: AA Muhabir: Mine Akcan
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesinde 11 bin 455 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu. İşte başvuru tarihi ve şartları…

Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli ve 400 psikolog alacaklarını duyurdu.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize yeni katılanlarla güçleniyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye’nin her köşesinde tesisler inşa ediyoruz. Hem gençlerimize hem de sporcularımıza en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda bakanlığımızda toplam 11 bin 455 yeni personel alımı yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize yeni katılanlarla güçleniyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Başvurular, büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül arasında yapılacak. Adaylar, alımların Resmi Gazete’de ilan edilmesinin ardından e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresine elektronik başvuru yapacaklar.

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