Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor

Sarı-lacivertliler, ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez galip geldi.
Fenerbahçe, İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'la 3 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.
EVDE YOK!
Fenerbahçe bu takımlara karşı da Kadıköy'de galibiyet alamadı.
İŞTE O MAÇLAR:
3-3 Ümraniyespor
2-5 İstanbulspor
1-2 Giresunspor
1-2 Ümraniyespor
3-3 İstanbulspor
1-1 Giresunspor
Sarı-lacivertliler, ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez galip geldi.