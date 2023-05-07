Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor

Sarı-lacivertliler, ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez galip geldi.

Fenerbahçe, İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'la 3 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.

EVDE YOK!

Fenerbahçe bu takımlara karşı da Kadıköy'de galibiyet alamadı.

İŞTE O MAÇLAR:

3-3 Ümraniyespor

2-5 İstanbulspor

1-2 Giresunspor

1-2 Ümraniyespor

3-3 İstanbulspor

1-1 Giresunspor