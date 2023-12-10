Kundaklanan evdeki kedi telef oldu

Çorum'da kimliği belirsiz kişilerce müstakil bir ev kundaklandı. Çıkan yangında bir kedi telef oldu.

KAYNAK: İHA
Kundaklanan evdeki kedi telef oldu

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56. Sokak'ta, Ç.G.'ye ait müstakil bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi.

Evinin yandığını gören Ç.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin saatler süren uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangın sırasında evin içerisinde olan bir kedi telef oldu. Polis ekipleri kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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