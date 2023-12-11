Çatıda mahsur kalan minik afacanlar için itfaiye seferber oldu

Çatıdan gelen miyavlamaları fark eden çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak çatıya erişip kedileri güvenli bir şekilde indirdi ve belediyenin barınağına teslim etti.
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Düzce’de bir iş yerinin çatısına tırmanan üç yavru kedi, oradan inemeyince mahsur kaldı.
Çatıdan gelen miyavlamaları fark eden çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak çatıya erişip kedileri güvenli bir şekilde indirdi ve belediyenin barınağına teslim etti.