Çatıda mahsur kalan minik afacanlar için itfaiye seferber oldu

Düzce’de bir iş yerinin çatısına tırmanan üç yavru kedi, oradan inemeyince mahsur kaldı.

KAYNAK: DHA
Çatıda mahsur kalan minik afacanlar için itfaiye seferber oldu

Çatıdan gelen miyavlamaları fark eden çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak çatıya erişip kedileri güvenli bir şekilde indirdi ve belediyenin barınağına teslim etti.

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag6.jpg

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag5.jpg

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag3.jpg

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag4.jpg

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag2.jpg

catida-mahsur-kalan-3-yavru-kediyi-itfaiye-kurtardi-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Kedi tırnağı bitkisinin şaşırtan yararları
Kundaklanan evdeki kedi telef oldu
Kundaklanan evdeki kedi telef oldu
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü
Beli kırılan kedi tedavi altında
Beli kırılan kedi tedavi altında
Üşüyen sokak kedisi ısınmak için öyle bir yere girdi ki
Üşüyen sokak kedisi ısınmak için öyle bir yere girdi ki
Yol kenarında mama yiyen kediye keserli saldırı. Bunun adı vahşet!
Kar tanelerini yakalamaya çalışan şaşkın kedi...
Kar tanelerini yakalamaya çalışan şaşkın kedi...
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti Ekonomi
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında Gündem
Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı Spor
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı Dünya
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı