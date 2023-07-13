Kuntz Alman basınına Arda Güler'i eleştirdi

Stefan Kuntz, Sport Bild'e verdiği röportajda Arda Güler'i geçen yıl ilk kez 17 yaşındayken kadrosuna çağırdığını açıkladı.

Milli takımın hocası Arda Güler'e "Bir futbol tanrısı gibi, yeni Lionel Messi gibi" davranılacak. Ama o henüz Messi değil. Çok hızlı gidiyor. Çocuk önce yetişkin futboluna yerleşmeli" diye uyarıda bulundu.

"Yüksek seviyede antrenman yapmaya ve çok oynamaya devam etmesi önemli" diyen Kuntz Arda Güler'in "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum" sözlerine dikkat çekti.

Kuntz şöyle konuştu:

Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği var, güçlü paslar atıyor, saha içinde çok iyi bir hissi var, tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın öğrenemeyeceğiniz kendi futbol anlayışı var.

Hala sağlamlığı ve fizikselliği üzerinde çalışmak zorunda. Yetenek tek başına yeterli değil.

Büyük bir kariyer için kozu, kafasının ona 'Tatmin olmadım, dinlenmiyorum, asla doymuyorum, her zaman daha da gelişmek istiyorum' demesidir.