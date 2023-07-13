Kuntz Alman basınına Arda Güler'i eleştirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrdid'e transfer olan Arda Güler için, "Güler'e 'Bir futbol tanrısı gibi, yeni Messi gibi' davranılacak. Ama o henüz Messi değil. Çok hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kuntz Alman basınına Arda Güler'i eleştirdi

Stefan Kuntz, Sport Bild'e verdiği röportajda Arda Güler'i geçen yıl ilk kez 17 yaşındayken kadrosuna çağırdığını açıkladı.

Milli takımın hocası Arda Güler'e "Bir futbol tanrısı gibi, yeni Lionel Messi gibi" davranılacak. Ama o henüz Messi değil. Çok hızlı gidiyor. Çocuk önce yetişkin futboluna yerleşmeli" diye uyarıda bulundu.

"Yüksek seviyede antrenman yapmaya ve çok oynamaya devam etmesi önemli" diyen Kuntz Arda Güler'in "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum" sözlerine dikkat çekti.

Kuntz şöyle konuştu:

Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği var, güçlü paslar atıyor, saha içinde çok iyi bir hissi var, tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın öğrenemeyeceğiniz kendi futbol anlayışı var.

Hala sağlamlığı ve fizikselliği üzerinde çalışmak zorunda. Yetenek tek başına yeterli değil.

Büyük bir kariyer için kozu, kafasının ona 'Tatmin olmadım, dinlenmiyorum, asla doymuyorum, her zaman daha da gelişmek istiyorum' demesidir.

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi Spor
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı Teknoloji - Otomotiv
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi Güncel
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Güncel
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İtalya’da fırtına: 1 ölü Dünya
İtalya’da fırtına: 1 ölü
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler Spor
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi Magazin
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi