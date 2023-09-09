Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptaki puanını 10'a yükseltse de milliler için tehlike çanları çalıyor.

Kuntz yönetiminde milliler, grubun lideri olsa da oynanan oyun ile eleştirilerin odağında yer alıyor.

Grubun diğer favorisi olan Hırvatistan ise millilerin peşini bırakmıyor. Letonya'yı 5-0 mağlup eden Hırvatistan, puanını 7'ye çıkardı. Grupta 2 maçı eksik olan Hırvatların millilerin puan kaybetmesi ve diğer maçlarını kayıpsız geçmesi halinde zirveye oturması an meselesi.

Milli takım grubunda bir sonraki maçta Hırvatistan deplasmanına çıkacak.

Son oynanan maçlar sonrası puan durumu şu şekilde;

1- Türkiye | 5 maç 10 puan

2- Hırvatistan | 3 maç 7 puan

3- Ermenistan | 4 maç 7 puan

4- Galler | 4 maç 4 puan

5- Letonya | 4 maç 0 puan