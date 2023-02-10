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Milli Takım hocası Kuntz süpermarkette kasiyerlik yapacak: Tüm gelir depremzedelere

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:23
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Kuntz süpermarkette kasiyerlik yapacak

Milli Takım hocası Kuntz süpermarkette kasiyerlik yapacak: Tüm gelir depremzedelere
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12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.
Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek.
12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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