Milli Takım hocası Kuntz süpermarkette kasiyerlik yapacak: Tüm gelir depremzedelere

12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek.

12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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