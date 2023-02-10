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Yağmacı hırsız A101'den buzdolabı çaldı. Yağmacılığını örtmek için Türk bayrağı kullandı. İşte plakası

Depremin ardından yağmacı hırsızlar piyasaya çıktı. Bir hırsızın A101'den buzdolabı çaldığı görüntülendi, yağmacılığını örtmek için de Türk bayrağını kullandı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:55
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Yağmacı hırsız A101'den buzdolabı çaldı

Yağmacı hırsız A101'den buzdolabı çaldı. Yağmacılığını örtmek için Türk bayrağı kullandı. İşte plakası
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündem olan yardım haberlerinin yanında utandıran yağmalama görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

Binlerce insanın ölüm kalım savaşı verdiği deprem sonrasında yaşanan hengameden istifade eden çok sayıda hırsız, dükkanların içlerine girerek ürün çaldılar.

ARACINA UTANMADAN TÜRK BAYRAĞI ASTI
Deprem sonrası kayıt altına alınan videoda bir şahsın A101 mağazasından çamaşır makinesi taşıyarak arabaya götürdüğü görüldü.

46 ABP 954 plakalı araca makineyi yüklenen hırsızın, kameraya alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Videoyu çeken kişinin "Nereye götürüyorsun çamaşır makinesini?" sorusuna "Eşyalarımızı taşıyoruz." diyerek cevap veren şahsın bir de aracının üzerine Türk bayrağı astığı görüntülendi.
 

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