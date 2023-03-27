﻿Kuntz kendisini şaşkına çeviren olayı açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rahatsızlandığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı ile ilgili konuştu.

Kuntz, şunları söyledi:

"Biz kamp için pazar günü toplandık. Bu 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Uzman doktor bize bir rapor gönderdi. Raporda Abdülkerim'in dinlenmesi gerektiği ve 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylendi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dün oynamasına (Galatasaray'ın Karabağ maçı) şaşırmadım değil. Eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha olumlu olabilirdi."