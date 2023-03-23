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Kuntz ile Altıntop'un skandalını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. İnanılır gibi değil

Hangi takımlara kapıyı kapattılar, kimi kobay yaptılar? Şerafettin Tilki Riva'yı yazdı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 07:00
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Riva'da inanılmaz olaylar. Şerafettin Tilki yazdı

Kuntz ile Altıntop'un skandalını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. İnanılır gibi değil
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Karadeniz’in boğaza giriş kapısında küçük bir mahalle; RİVA..
Futbol Federasyonu burada. Türk futbolunun merkez üssü.
İşte bu yüzden bilmeyen yok.

Bir baktım, yazılı ve görsel medya yollarda. 27 yıldır sponsor olan Mercedes firması ile anlaşma 2 yıl daha uzatılacak.
Eee bize de takip etmek düşer.

Daha kapıya gider gitmez, skandal ile karşılaştım.
TFF’nin ana girişi karşısında bakanlığa devredilen otel mevcut.
Malumunuz Karagümrük tesisi olmadığı için burada sürgünde!
Otoparkında İskenderunspor’un otobüsünü de gördüm.
İçim tuhaf oldu.
Şöyle bir sondaj yaptım. Anlatılanlara inanamadım.
Depremzede kulüp soluğu burada almış. Misafir ediliyor.
Şahane.
Ama Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop skandala imza atmışlar.
Milli takım kampta ya. "Tesislerde çalışmalarını istemiyoruz" diyerek yasak koymuşlar.
İyi de burada tam 8 adet saha var. Kendi idmanın dışında ne sakıncası olabilir.
Hiç.
Reva mı şimdi bu.
Şaşırmayın, bardağı taşırmayın!

KUNTZ KOBAY YAPILMIŞ

Alman otomobil firması Mercedes Benz, TFF’ye sponsorluk için para ödemiyor. Sadece araç tedariğinde bulunuyor. 

Şirketin  Türkiye CEO’su Şükrü Bekdikhan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile son toplantıdalar. 
81’i otomobil olmak üzere toplam 90 araç verileceğini belirtiliyor. Bunların tümünün elektrikli olduğu özellikle belirtiliyor.

Masanın federasyon tarafı endişeli. “Zaten medyanın hedefindeyiz. Yollarda kalırsak, alay konusu oluruz” şeklinde durumu özetliyorlar.
Masanın Mercedes ayağı kendinden emin. Bizzat CEO açıklıyor. “Tam dolu Akü ile 450 km yol gidilebilir” diye.
Ancak bu sözler ikna etmeye yetmiyor.
İşte çözüm; "Kuntz’a istediğiniz modeli verelim kullansın. Test etsin. Sıkıntı çıkarsa tekrar başa döneriz."
Alman hoca 6 hafta boyunca sıkıntı çekmediğine dair rapor sununca imza töreni için tarih belirlenmiş.
İyi de, bu kobaylık yapan Kuntz genelde ülkesinde oluyor. Bundesliga maçlarında yorumcu adam Almanya'daki bir televizyon kanalında. Ne ara bu testleri yaptı?

Valla; dağ dağa karşı olur ama Alman, Almana karşı olmaz(!)

Mercedes’in üç yıldızı yağ, su ve yakıtı temsil eder. 3 köşeyi dolaşan yuvarlak ise, Dünya'yı simgeler. Bunlar bir araya geldiğinde ise şu anlam çıkar: Yağımı, suyumu ve yakıtımı koy, Dünya'yı dolaşırım. 

Hadi bakalım çık işin içinden. Yağ ve su tamam da yakıt ne olacak. Benzin, mazot, gaz değil. Elektrik. Bir de sigortalar atarsa, neler olur neler kestirmek güç.

Bu ülkeden başka yerde yaşayamayız. Futbolun merkez üssü bu halde. Gerisi nasıl?
Sormayın. Eğlenmeye bakın.

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