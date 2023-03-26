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Milli Marşımızı ıslıklayan Ermeni taraftara teşekkür etti! Kuntz: Çok iyi karşılandık

Ermenistan deplasmanında Milli Marşımızın ıslıklanmasına tepkiler gelmeye devam ederken A Milli Takım hocası Kuntz'un açıklamaları gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:47
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Kuntz'tan Ermeni taraftara teşekkür

Milli Marşımızı ıslıklayan Ermeni taraftara teşekkür etti! Kuntz: Çok iyi karşılandık
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Mirza Şeker / YENİÇAĞ

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Ay - Yıldızlılar turnuvaya 3 puanla başladı.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk Milli Marşı ıslıklandı. Bazı Ermeni taraftarların ayağa kalkmadığı da görüldü.

KUNTZ TEŞEKKÜR ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un maçın ardından yaptığı açıklamada "Ermenistan'da çok iyi karşılandık" diyerek tepki topladı.

İşte Kuntz'un maç sonu açıklamaları:

"Bizi Ermenistan’da çok iyi karşıladılar. Ermeni halkına takımım adına teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da onlara başarılar diliyorum.” 

Kuntz bir basın mensubunun; "Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasında aceleci mi davranıldı" sorusuna da açıklık getirdi. Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı maçın kadrosuna alınan oyuncu hakkında açıklamada bulunan Kuntz, "Biz perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümünde 2 haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de böyle bir karar verdik." diye konuştu.

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