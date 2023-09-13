Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta attığı 18 gol ile futbolseverleri kendisine hayran bırakan Cenk Tosun milli takıma çağrılmamasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor’da yer alan habere göre, Kuntz tarafından milli takım kaptanı olarak belirlenen Hakan Çalhanoğlu, Cenk’in kadroda olmamasını istedi.

Hakan’ın Cenk’i istememe nedeninin ise Gökhan Töre’nin ağzına silah soktuğu dönemde Cenk’in bazı tutumlarını Hakan unutmaması olarak gösterildi.

Buna ek olarak Gazeteci Ahmet Ercanlar sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda Emre Mor’un milli takıma alınmama sebebinin Hakan Çalhanoğlu olup olmadığını sormuş ve oyuncunun eski menajeri tarafından olayın doğru olduğu ifade edilmişti.