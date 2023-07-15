Kuraklık ve erozyona karşı alıç ağacının gen bankası oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından, 'Doğal Alıç'ın Çoğaltma Kapasitesi, Kurak-Yarı Kurak Alanlarda Kullanım İmkanlarının Belirlenmesi ve Muhafazası Projesi' başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde arazi çalışmaları yapılarak, sarı ve iri meyvelere sahip alıç ağaçları ile olumsuz toprak koşulları, zorlu şartlarda yetişen ağaçlar belirlendi. 10'dan fazla ilde 100'den fazla ağaçtan aşı gözleri alınarak, gen bankası oluşturuldu. Belirlenen genotiplerden aşı gözü, yaprak ve meyve örnekleri alınmak suretiyle aşı parsellerindeki anaçlara aşılanarak çoğaltılması sağlandı ve gen kaynakları koruma altına alındı. Laboratuvar çalışmalarıyla türlerin meyve özellikleri belirlendi ve genetik akrabalıkları çıkarıldı. Çoğaltılan genotiplerle tohum bahçeleri tesis edildi.

YÖRE HALKINA EKONOMİK KATKI SAĞLANACAK

Proje ile üretilecek fidanlar, iklim değişikliğine uyum kapsamında kurak- yarı kurak alanların ağaçlandırılmasında ve erozyon önleme çalışmalarında kullanılacak. Ayrıca alıç ağaçları ile orman köylüleri ile kırsal alanlarda yaşayan yöre halkına ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra toplanan alıçlar arasındaki genetik varyasyon düzeylerinin ve popülasyon yapısının belirlenerek, genetik olarak tanımlanmış bir 'Alıç genetik kaynakları koleksiyonu'nun bilim dünyasına sunulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.