Bina inşaatının önünü kapattı diye iş makinasıyla ağacı parçaladılar

İzmir Karşıyaka Girne Bulvarı'nda devam eden bir apartman inşaatı önünde bulunan ağaç, evin manzarasını kapattığı bahane edilerek iş makinesi ile parçalandı.

Bina inşaatının önünü kapattı diye iş makinasıyla ağacı parçaladılar

Aşırı sıcaklardan dolayı ölümlerin gerçekleştiği ve küresel ısınmanın hayatımızın her anında kendisini hissettirdiği şu günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

İzmir Karşıyaka'da Girne Bulvarı üzerinde yer alan bir inşaatın önünde bulunan ağaç, manzarayı kapattığı bahanesiyle iş makinesi tarafından parçalandı.

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Henüz inşaat aşamasındaki binanın manzarasını kapatacağı iddiasıyla kırılan ağacın görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

Milyonlarca insanın ağaç gölgesine hasret kaldığı şu günlerde böylesi bir olayın yaşanması vatandaşların "Bu ağaç nefreti ne zaman son bulacak" sorusunu sormalarına neden oldu.

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