Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından İYİ Parti'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı dış işleri bakanları düzeyinde toplantı yapacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantı öncesinde açıklama yaparak teşkilatın saldırılara karşı ortak ve net bir karar alması çağrısı yaparak "57 üye ülkeye girişlerinin yasaklanması gibi somut tedbirlerde birleşilmelidir” dedi.

KAYNAK: ANKA
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından İYİ Parti'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yarın Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacak. Teşkilat'ın toplantı gündeminde İsveç ve Danimarka’daki Kur’an yakma eylemleri yer alacak.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kur’an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıların ardından yapılacak toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kürşad Zorlu, saldırılara karşı saldırılara karşı ortak ve net bir karar alması gerektiğini vurgulayarak "İİT zirvesinde, kınama kararı dışında, bu tür eylemlere katılanların 57 üye ülkeye girişlerinin yasaklanması gibi somut tedbirlerde birleşilmelidir” dedi.

Zorlu, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İsveç’in ardından Danimarka’da da gerçekleşen Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu girişimlerin bir nefret suçu olduğu açıkken 31 Temmuz’da (yarın) yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bu konuda ortak ve net bir karar alınması gerekmektedir.

Bugüne kadar en ciddi adım, partimizin İsveç temsilciliğinin Stockholm savcılığına başvurusu üzerine söz konusu eylemlerin bir süre durdurulması olmuştur. Zira ardından yüksek mahkeme devreye girerek savcılığın kararını kaldırmış, böylece sorun devam etmiştir. Hal böyleyken Türkiye’nin gerek NATO’da gerekse İİT içerisindeki özgün konumu, İsveç’in ve diğer muhataplarımızın üzerine düşen gereklilikleri yerine getirmesi bakımından ciddi bir hak ve sorumluluk ortaya çıkarmaktadır.

Buradan hareketle yarın yapılacak İİT zirvesinde, kınama kararı dışında, bu tür eylemlere katılanların 57 üye ülkeye girişlerinin yasaklanması gibi somut tedbirlerde birleşilmelidir. Türk Milleti adına meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyumuza arz ederiz.”

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