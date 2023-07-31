Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka, benzer olaylara müdahale etmek için çalışma yapacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması

Son dönemde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonları ile birçok ülkeden kınama alan Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirdi.

Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

"DANİMARKA, MÜDAHALE ETME OLANAĞINI ARAŞTIRACAK"

Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilen açıklamada; bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.

Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka'nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.

RASMUSSEN TELEVİZYONDA AÇIKLADI

Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de TV 2 kanalına, ülkedeki kutsal kitaplara yönelik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rasmussen, Danimarka hükümetinin, ülkede kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı, güvenliği olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, RASMUSSEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, görüşmede, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan saldırıları kınadığını yinelemişti.

Avrupa'daki İslam karşıtlığının, alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Hakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetmişti.

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