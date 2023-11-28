Kur'an okuyan trans kadın sosyal medyayı ikiye böldü

İsrail ve Hamas arasındaki savaş sonrası Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını söyleyen trans kadın sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kur'an okuyan trans kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik hedef gözetmeksizin saldırıları tüm dünyada protestolara neden oldu.

İsrail'in sivil gözetmeksizin saldırıları sonrası Batı’da İsrail karşıtı birçok solcu ve liberali İslam dinine ve Kur’an-ı Kerim’e yakınlaştırdı.

Bunlardan biri ise ABD’li bir trans kadın. Paylaştığı videoda Kur’an-ı Kerim okumaya başlamaktan duyduğu heyecanı paylaşan Trans kadının sözleri sosyal medyayı böldü.

Sosyal medyada Kur’an okuyan hesaplar aracılığıyla Kur’an-ı Kerim’le tanıştığını belirten Trans kadın, “Kur’an-ı Kerim okumaya başladım ve bu durumdan ötürü çok heyecanlıyım.” dedi.

Müslümanların kutsal kitabını okurken notlar aldığını ve üzerini çizdiğini belirten Trans kadın, daha önce asla bir tanrıya inanacağını düşünmediğini ama şimdi tanrıya inanabileceğini kaydetti.

İnancında değişikliğe gidebileceğini kaydeden Trans kadın, deneyimini insanlara tavsiye etti.

"WOKE" ÇİZGİSİ

Trans kadının videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Woke çizgisindeki solcu ve LGBT grupları, Batı’daki İsrail protestolarında ön saflarda yer alıyor.

Hamas’ın dünya görüşüyle taban tabana zıt olan bu gruplar, kendi ülkelerindeki sisteme olan karşıtlıkları nedeniyle bu protestolara katıldıkları görüşü hakim.

WOKE KÜLTÜRÜ NEDİR

Woke, ABD'de ortaya çıkmış sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketler için kullanılan bir şemsiye terim. Terim, Afrikalı Amerikan Yerel İngilizcesi uyanık kal anlamındaki stay woke ifadesinden devşirildi.

Sosyolojik olarak "woke" kelimesi, toplumsal konulara duyarlı, anlamını taşıyor.

Aslında kelimenin gerçek anlamı olumlu fakat yıllar içinde bu kelime sosyalist görüşe yakın olan kişileri küçük düşürmek için kullanılmaya başlandı.

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