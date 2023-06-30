Kur’an yakma filmleri ABD/İsveç ortak yapımı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

İsveç'te Şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti. İsveç Yüksek Mahkemesi, polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

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İsveç’in Kur’an yakma eylemlerine izin veriyor olmasının siyasi bir hedefi vardır. Tepki gösterirken bu siyasi hedefin ne olduğunu bilmek gerekir.

“İsveç, neden Kur'an yaktırıyor?” sorusuna 23 Ocak’ta şöyle cevap vermiştim:

“İsveç hükûmetinin, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an yakma eylemine izin vermesi ve bunu ifade özgürlüğü olarak kabul ettiğini açıklaması, olayın doğrudan NATO ile ilgili olduğunu gösteriyor.

Rusya yanlısı olduğu söylenen eylemci Paludan’ın, Kur'an yakmak için Türkiye Büyükelçiliği’nin önünü seçmesi ve onun bu işe İsveç hükümeti tarafından ‘ifade özgürlüğü’ denilerek teşvik edilmiş olması, İsveç'e ‘Biz NATO'ya girmek istedik ama Türkiye engel oldu’ deme fırsatı sunuyor...

Eski milletvekili Faruk Bal ise ‘ABD/AB, İsveç'i piyon olarak kullanıp Türkiye’yi NATO’dan atmak için sebep mi yaratıyor?’ diye bir mesaj yayınladı.

Faruk Bal’ın bu sorusu, eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve BM Büyükelçisi John Bolton’un 16 Ocak’ta The Wall Street Journal’da çıkan yazısında, ‘Erdoğan seçimi kazanırsa Türkiye’nin NATO'dan çıkarılmasını’ önermesine dayanıyor.

Esasen Norveç ve İsveç, ABD’nin dublör ülkesidir. ABD kendi yapamadıklarını bu ülkelere yaptırır ama İsveç, Kur’an yakma eylemini NATO’ya giriş başvurusunu geri çekemediği için teşvik etmiş olabilir...”

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise son eylemle ilgili olarak, "Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" dedi ve olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükûmeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti!

Patel, İsveç'in NATO üyeliğine kabulü konusunda da Macaristan ve Türkiye'yi katılım protokolünü gecikmeden onaylamaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti.

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Emekli general Nejat Eslen, “Kur’an yakmaya izin veren, teröristleri besleyen, İsveç gerçekten NATO üyesi olmak istiyor mu yoksa üye olmamak için bizi kullanıyor mu?” diye soruyor.

Soruyu bir de şöyle sorabiliriz:

-ABD, İsveç’i gerçekten NATO’ya almak istiyor mu?

Öyle ya ABD, İsveç’in NATO’ya katılmasını istese, İsveç’e “NATO’ya girene kadar Türkiye’yi rahatsız edecek eylemlere izin vermeyin” diyebilir ve bunu da kesinlikle sağlardı... İsveç, ABD’nin dublör ülkelerinden biri olduğuna göre, bu isteği yerine getirirdi. Her defasında İsveç’in NATO’ya alınması için Türkiye’nin itirazını kaldırması noktasına geliniyor, tam bu sırada İsveç hükümeti, ya bir PKK eylemine ya da Kur’an yakma eylemine izin veriyor!

Kimse İsveç’teki demokrasiden bahsetmesin; terör bir insanlık suçudur, teröriste sığınak olmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Yine kimsenin dini inançlara saygısızlık etme hakkı yoktur...

O halde, bu eylemler, ABD/İsveç ortak yapımıdır. ABD, İsveç’i Türkiye’ye karşı kullanıyor...