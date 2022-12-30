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Yılan ölmeden önce kediye böyle saldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, milyonlarca tıklanma aldı. Kurbağaya yem olan bir yılanın, son anlarında bile kediye karşı savaş verdiği görüldü.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:00
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Kurbağanın yarısını yediği yılan kediye saldırdı

Yılan ölmeden önce kediye böyle saldırdı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, doğanın en tehlikeli ve yırtıcı hayvanları arasında yer alan yılanlar, genellikle yem olurken değil de yem ederken görüntüleniyorlar. Ancak bu sefer tam tersi bir durum meydana geldi.

Bir kurbağa, kapanına kıstırdığı yılanı saniyeler içerisinde avlamayı başardı. Kurbağanın yılanı mideye indirdiği saniyelerde ise ilginç anlar yaşandı.
Hırçın yılan, ölmeden önceki son dakikalarında bile karşısındaki kediye saldırıya geçti. Hayvanların bu dakikaları sosyal medyada binlerce izlenme aldı.

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KHK MAĞDURU
30.12.2022 12:13
Çok şey anlatan bir video. Anlayana...  
 
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