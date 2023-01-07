Fırındaki böreği bekleyen kedi sosyal medyada gündem oldu

TELE1'nin haberine göre, evlerimizin bir çoğunda ailelerin bir ferdi olarak yaşamlarını sürdüren kedilerle ilgili birbirinden ilginç videolara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son olarak Türkiye'den eklenen bir video kısa sürede paylaşıldıkça paylaşılmaya başlandı. Mutfağa gelen oldukça şişman bir kedi fırına bakarak böreğin pişeceği anı sabırsızlıkla beklemeye başlıyor.

Kedinin kımıldamadan durup gözlerini fırından ayırmaması sahibinin de dikkatini çekiyor ve o onları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına almaya başlıyor.

Kedi hakkında yorum yapıp o anları kayıt altına alan ev sahibi "Bakın bakın fırını bekliyor. Allahım tosunuma bak bak. Börek koyduğum fırını bekliyor. Hiç doymayacak mısın kızım sen" sorusunu yöneltiyor.

Kedi o an gözlerini fırından ayırarak sahibinin yüzüne "Sen ne demek istiyorsun" der gibisinden bakmaya başlıyor.

Ev sahibi ise konuşmaya devam ederek "Doyuramayacağım mı ben seni ha Tom. Niye gelmiyorsun içeri" diyerek video kaydını sonlandırıyor.

16 saniyelik video sosyal medyada gündem oldu. Kedinin görüntüleri binlerce defa paylaşıldı.