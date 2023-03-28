Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Vatandaş Kurban Bayramının hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından merak ediliyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.